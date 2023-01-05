أماكن معارض «أهلا رمضان» 2023 في القليوبية.. تخفيضات 30% على السلع

قال عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن أماكن معارض «أهلا رمضان»، 2023 تغطي كافة أنحاء المحافظة والبداية كانت بشبرا الخيمة وبنها، مشيرًا إلى أن المعرض يوفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة حتى نهاية شهر أبريل، وسط تعاون وتنسيق بين مديرية التموين بالقليوبية والغرفة التجارية بالمحافظة، وكبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة.

أماكن معارض أهلا رمضان 2023

أشاد المحافظ بتنوع المنتجات المعروضة التي تغطى احتياجات الأسرة الغذائية في معارض «أهلا رمضان»، حيث تصل التخفيضات إلى 30 % عن السوق المحلية.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية معارض «أهلا رمضان»، 2023 بمدينة بنها، بشبرا الخيمة اليوم، بحضور وزير التموين، يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في القليوبية

أشار محافظ القليوبية، إلى أنه يجرى التنسيق لتحديد 5 أماكن معارض «أهلا رمضان»، فى باقي المحافظة لتغطية جميع المدن وتحديدا في طوخ والقناطر والخانكة وقليوب وشبين القناطر، في إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية في منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة.

وأجرى المحافظ حوارًا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض؛ للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها، ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

أسعار المنتجات في معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية

أشار محافظ القليوبية إلى أن أسعار المنتجات في معارض «أهلا رمضان» 2023 كالتالي:.

الأرز نسبة كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو.

الأرز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو.

الأرز السائب بـ 12 ‏جنيها للكيلو.

الدقيق 15 جنيها، ‏والزيت 750 ملي بسعر 35 جنيه.

اللحمة البلدي 130 ‏جنيها للكيلو الواحد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، وعيد عبد الله مدير مديرية التموين بالقليوبية.