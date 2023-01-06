لراغبي الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. اعرف أماكن سقوط الأمطار

قبل الخروج والتنزه في العطلات والإجازات واحتفالات عيد الميلاد المجيد التي توافق غدا السبت الموافق 7 يناير، يهتم الناس بأخبار الطقس، خاصة لمن يقررون الخروج مساء، حيث يوافق اليوم عطلة رسمية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الليلة سيكون باردا على كل الأنحاء، كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمرمع طقس مستقر على باقى الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17