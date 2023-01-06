10 أسباب لزيارة شرم الشيخ في الشتاء.. منها «الطبيعة الخلابة»

تشتهر مدينة شرم الشيخ بالطبيعة الخلابة التي تجذب السياح من كل أنحاء العالم، إذ تقع المدينة في محافظة جنوب سيناء وتطل على خليجي السويس والعقبة، إذ يطلق عليها مشتى مصر لأنها تمتاز بالشمس الساطعة طوال اليوم.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مدينة شرم الشيخ هي أفضل المدن السياحية في فصل الشتاء لأنها تمتاز بالطقس المعتدل في النهار، لذا يعتبر الموسم الشتوي من المواسم السياحية المهمة بالنسبة للقطاع السياحي.

إجازة نصف العام

أكد محافظ جنوب سيناء، أن مناخ جنوب سيناء يختلف عن باقي محافظات مصر سواء في الصيف أو في الشتاء، مشيرا إلى أن موسم الشتاء قليل المطر لأن المحافظة صحراوية.

أضاف أن شرم الشيخ هي أفضل مدينة مصرية لقضاء إجازة نصف العام بالنسبة للمصريين حيث تتنوع المنتجعات السياحية بالمدينة، نظرا لتنوع الخدمات والنجوم الخاصة بكل فندق.

وتابع أن فنادق شرم الشيخ بدأت تقديم عروض للسياح لقضاء إجازة نصف العام من خلال تخفيض الأسعار حيث تتراوح الأسعار بين 300 حنيه إلى 4000 جنيه في الليلة للغرفة حسب الفندق والخدمة المقدمة.

10 أسباب تميز شرم الشيخ في الشتاء:

1- الشمس الساطعة طوال اليوم.

2- خالية من أي مظاهر التلوث.

3- الطبيعة الخلابة تتمثل في الجبال والمسطحات.

4- الشعاب المرجانية.

5- رحلات السفاري في الجبال.

6- جمال ونظافة شرم الشيخ.

7- الرحلات البحرية.

8- محمية رأس محمد ومحمود نبق.

9- تنوع أسعار الفنادق والمنتجعات.

10- وجود مناطق للترفيه مثل خليج نعمة وسوهو والسوق التجاري.