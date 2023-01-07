حوادث اليوم: سيارة تصدم سيدة بالمرج.. وضبط لص سرق سيارة في بولاق

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظات الجمهورية المختلفة في كشف ملابسات العديد من الوقائع والحوادث على مدار الساعات الماضية، لذا توضح «الوطن» أبرز حوادث اليوم التي شهدتها المحافظات المختلفة في الـ 24 ساعة الماضية.

حوادث اليوم: سيارة تصدم سيدة في المرج

وفي منطقة المرج، توصلت أجهزة الأمن إلى مرتكب واقعة اصطدام سيارة ميكروباص بسيدة والذي فر هاربا، ونتج عن الحادث إصابات متفرقة بجسد السيدة، وتبين أنه لا يحمل ترخيص قيادة، واعترف على الفور بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

القبض على متهمين بالإتجار في المخدرات بالبساتين

وفي منطقة البساتين بالقاهرة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على شخصين كان بحيازتهما كميات من مخدر الهيروين، مع كميات من مخدر الآيس، بالإضافة إلى كميات من مخدر الحشيش والبودر، واعترافا بحيازة المخدرات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.

26 تاجر مخدرات في المخدرات بالقليوبية

وفي محافظة القليوبية، وجهت أجهزة الأمن في المحافظة حملات أمنية في نطاقها بهدف مكافحة تجارة المخدرات، وقد أسفرت عن عدة نتائج إيجابية من أبرزها ضبط عدد 24 قضية إتجار فى المخدرات مع عدد 26 متهم.

القبض على لص سرق سيارة في بولاق أبو العلا

وفي منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، تمكنت أجهزة الأمن من التوصل إلى مرتكب واقعة سرقة إحدى السيارات، أثناء ترك صاحبها لها وعودته إليها ولم يجدها، وتبين أن المتهم مقيم في محافظة الجيزة، وسرق السيارة بأسلوب المغافلة، واعترف بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.