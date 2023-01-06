زراعة أكثر من 364 ألف فدان قمح في الشرقية حتى الآن

سجلت المساحة المنزرعة من محصول القمح بالشرقية حتى اليوم 364 ألفا و844 فدانا من محصول القمح، من إجمالي المساحة المستهدفة التي تبلغ 443 ألف فدان.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى الانتهاء من زراعة 364844 فدانا من المساحة المستهدف زراعتها البالغة 443 ألفا، لافتا إلى أن القمح أحد أهم المحاصيل الشتوية الأساسية التي يعتمد عليها في المحافظة.

زراعة أكثر من 364 ألفا من القمح بالشرقية

ولفت وكيل وزارة الزراعة إلى أهمية محصول القمح في الاعتماد عليه في إنتاج رغيف الخبز، وأنه المادة الخام لصناعة الدقيق الذي لا غنى عنه في الدولة، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة يتم توريد المحصول منها إلى الشون والصوامع أثناء موسم الحصاد بمستهدف تخزين ثم يكفي الفائض منه عدد من المحافظات بالإضافة إلى الشرقية، وقد بلغت المساحة المنزرعة أكثر من 364 ألفا.

استخدام الوسائل الحديثة في زراعة القمح

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى استخدام الوسائل الحديثة والآلات والميكنة الزراعية في زراعة القمح للنهوض به وكثرة الإنتاج، فضلا عن الزراعة بالستارة على المصاطب التي توفر من تقاوي القمح وكذلك توفر المياه أثناء عملية الري.

استمرار زراعة المحاصيل الشتوية

وتواصل محافظة الشرقية زراعة المحاصيل الشتوية المستهدف منها وغير المستهدف، المتنوعة كالقمح، الفول البلدي، البنجر والشعير والبصل والبرسيم.