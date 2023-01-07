اعترافات «تاجر السموم» في المعصرة: حولت شقتي لمصنع مخدرات

«لاقيت إن أكتر مكان هيبقى آمن ومحدش هيفكر فيه هو البيت عندي، عشان كدة حولت الشقة لمصنع مخدرات»، هكذا اعترف المتهم بتجارة وتصنيع المواد المخدرة داخل منزله في منطقة المعصرة بالقاهرة، أمام جهات التحقيق، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه.

أدوات تصنيع المخدرات

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه: «فكرت إن أشتغل لحسابي وأطور من الشغل في المخدرات بإني أصنعها في البيت عندي، وفعلا بدأت أشتري الأدوات اللي هتساعدني في تصنيعها».

التخصص في مخدر الاستروكس

وأوضح المتهم أمام جهات التحقيق أنه تخصص في تصنيع مخدر الاستروكس، «كنت بعمل كل حاجة في البيت سواء تصنيع المخدرات أو تغليفها من خلال الأدوات اللي عندي في البيت وبسلمها للزباين معبأة في أكياس».

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على المتهم أمس الجمعة، وكان بحيازته 5 كيلوجرامات من مخدر الاستروكس تقدر قيمتها بـ 150 ألف جنيه، والأدوات التي تستخدم في تصنيع وتغليف المخدرات، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بالإتجار في المخدرات في المعصرة، يقول المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إنه سوف ينطبق عليه المادة 33 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».

وأضاف المحامي أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد والإعدام في بعض الأحيان حسب ما نصت عليه المادة 34 من قانون العقوبات.