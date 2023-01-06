بعد تكريمها من الرئيس.. رحلة علياء من مركز شباب مدينة سوهاج إلى حراسة مرمى منتخب مصر

قالت علياء ثابت، ابنة قرية الصوامة بسوهاج، حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، التي تم تكريمها خلال فعاليات الزيارة الرئاسية بمحافظة سوهاج، إنه جرى اختيارها للتكريم من قبل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بعد وصولها لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم في حراسة المرمى.

تعويض وفرحة بالتكريم

وعبرت عن سعادتها بالاختيار للتكريم من الزيارة الرئاسية لمحافظة سوهاج، مضيفة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مصدقتش وماستوعبتش لإبلاغي لتكريمي، وفرحت جدا جدًا وكنت حاسة إنه عوض من ربنا، وكانت فرحة وعيد بالنسبالي وكنت في قمة السعادة والفخر والاعتزاز، وإن شاء الله أقابل الرئيس مرة أخرى».

الخطوات القادمة لعلياء

وأوضحت علياء ثابت، أنها تستعد لتدريبات المنتخب يوم الإثنين من كل أسبوع لبطولة شمال أفريقيا في شهر فبراير، وتدريبات لياقة خاصة وتدريبات تنمية مهارات.

شكر للقيادة السياسية

ووجهت علياء شكرها للقيادة السياسية، فقالت: «أشكر كل من دعمني ووقف فى ضهري من أول أهلي والدي ووالدتي ومركز الشباب اللي طلعت منه بيتي الثاني مركز شباب الري تحت قيادة شادي أبو حجي ومحمد خيري كفريق والتصميم والمثابرة على الوصول لحلم المنتخب رغم كل الصعوبات اللي واجهتها».

وأضافت أنها لن تنسى أول مكان لعبت به كرة قدم وهو مركز شباب مدينة سوهاج .