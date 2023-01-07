مستثمرو السياحة: أعياد الربيع سترفع أعداد السياح الوافدين لمصر خلال مارس

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن العديد من شركات السياحة الأجنبية بدأت في حجز رحلات لسائحيها إلى المدن السياحية المصرية خلال أعياد الربيع «الأيستر» مارس المقبل، لافتا إلى أن تلك الحجوزات سترفع من نسب إشغال كل فنادق الجمهورية ولا سيما الموجودة بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والقاهرة، مشيرا إلى أن غالبية الحجوزات التى تلقتها الفنادق المصرية لحجز الرحلات كانت من الدول الأوروبية.

إيطاليا وألمانيا على رأس القائمة

وأضاف لـ«الوطن» أن شركات السياحة الإيطالية والألمانية جاءت على رأس قائمة الشركات الأجنبية التى حجزت رحلات لسائحيها للقدوم لمصر خلال «الأيستر»، موضحا أن الشركات البريطانية والإسبانية والفرنسية والتركية بدأت أيضا فى حجز فنادق لسائحيها لقضاء تلك الفترة بالمدن السياحية المصرية، لافتا إلى أن مشكلة الطيران منعت وجود حجوزات روسية كبيرة لمصر خلال تلك الفترة رغم وجود طلب كبير من السياح الروس لزيارة الغردقة وشرم الشيخ خلال تلك الإجازات.

أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إلى أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجارى تبدو جيدة حتى الآن، موضحا أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية والاتفاقات والتعاقدات التى عقدتها شركات السياحة والفنادق المصرية مع وكالات السياحة الأجنبية فإن أعداد السياح الأجانب الوافدين لمصر هذا العام ستكون أعلى من العام الماضي.

ومن جهته، قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من المتوقع أن يشهد العام الحالي زيادة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%، مشيرا إلى أن العديد من الدول التى لم تنظم رحلات إلى مصر خلال السنوات الماضية أعلنت تنظيم رحلات خلال عام 2023.

وتابع «أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال العام الجاري سيكون جيدا للغاية وذلك وفقا لمؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية».