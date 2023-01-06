«شبه واحد و3 اختلافات» بين شهادتي الـ25% والـ18%.. بينها مدة الشراء

ذكَّرت شهادة الـ25% المطروحة في بنكي الأهلي المصري ومصر، عملاء البنكين الحكوميين، بالشهادة السابقة التي جرى طرحها في مارس الماضي بعائد 18% لمدة سنة وتحمل نفس الاسم في بنك مصر «شهادة طلعت حرب» وفي الأهلي المصري باسم «البلاتينية».

لكن رغم أوجه التشابه الكثيرة بين الشهادتين، إلا أنه بمراجعة مزايا شهادة الـ25% الجديدة يتبين وجود فوارق مع شهادة الـ18% التي جرى طرحها العام الماضي.

1 - أجل الشهادة:

أجل شهادة الـ25% والـ18% هو عام واحد فقط وهذا ما يجعل الشهادة الجديدة قريبة الشبه من شهادة بنكي الأهلي ومصر العام الماضي.

2 - دورية صرف العائد:

دورية صرف عائد شهادة الـ25% سنوي بينما دورية صرف عائد شهادة الـ18% كان شهرياً.

3 - مدة الاكتتاب:

جرى طرح شهادة الـ18% في مارس الماضي لمدة 3 شهور تقريباً قبل أن يغلق الاكتتاب بها في نهاية مايو الماضي، في حين رجَّح محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، الانتهاء من طرح شهادة الـ25% خلال فترة بين أسبوع و3 أسابيع.

4 - سعر العائد:

جرى طرح شهادة طلعت حرب الجديدة بعائد 25% مقارنة بشهادة طلعت حرب القديمة ذات العائد 18%.

يذكر أن بنكي الأهلي المصري ومصر الحكوميين كانا قد طرحا شهادة ذات عائد مرتفع بنسبة 25% الأربعاء، لمدة عام، مع شهادة أخرى ذات عائد 22.5% لمدة عام ودورية صرف العائد شهرياً.