تقديم 88 ألف شكوى للمنظومة الحكومية في الإسكندرية.. وحل 99% منها

تلقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تقريرا عن أبرز أعمال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وأهم مستجدات الشكاوى الحكومية ومبادرة «صوتك مسموع» على مستوى المحافظة خلال عام 2022.

وأشاد «الشريف» بجهود العاملين بالإدارة، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق معدل إنجاز أفضل.

مدير إدارة خدمة المواطنين: تم التعامل مع 88 ألف شكوى

وأوضحت داليا المالكي، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين أن خلال عام 2022، جاءت الشكاوى التي جرى استقبالها والتعامل الفوري معها ومتابعة حلها مع الجهات المعنية، مضيفة أنه فيما يخص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وجرى التعامل مع 22 ألف و147 شكوى خلال العام ليصل إجمالي الشكاوى التي تم التعامل معها منذ تفعيل المنظومة بالمحافظة إلى أكثر من 88 ألف و21 شكوى، وذلك بنسبة الإنجاز بلغت 99%.

وأضافت خلال بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أنه فيما يخص مبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية فقد تم التعامل مع 1808 شكوى بنسبة إنجاز92%، بالإضافة إلى التعامل مع 860 شكوى على الواتساب بنسبة إنجاز 90%.

طرق إرسال الشكاوي

وأشارت إلى أنه يتم تلقي الشكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوي الحكومية من خلال الخط الساخن: 16528، وأو عبر الموقع الإلكتروني https://www.shakwa.eg، ويمكن إرسال الشكوى مدعومة بالصور، عبر رقم الواتساب 01212013337