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ضبط 192 «طربة حشيش» و1000 قرص مخدر وأسلحة نارية وذخائر في البحيرة

كتب:

محمد بركات
05:53 م | الجمعة 06 يناير 2023
حبس.. صورة أرشيفية

حبس.. صورة أرشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 192 «طربة حشيش» و1000 قرص مخدر وكمية من الأسلحة النارية والذخائر، في حملات أمنية بالبحيرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 192 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19.200 كيلو جرام، و1000 قرص مخدر لعقار التامول، و2 بندقية آلية، و3 خزائن، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1.4 مليون جنيه.

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بقلم محمد بركات