إصابة 7 عمال في انقلاب ميكروباص على «صحراوي» المنيا

أصيب 7 عمال، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوي الغربي، قبلي مدخل مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي، وتم نقل المصابين للمستشفى العام.

انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «8953 ص ر»، ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين قرية دلجا، قبلي مدخل مركز ملوي، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

نقل 7 مصابين لمستشفى ملوي

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف والفحص تبين إصابة 7 عمال وهم محمد ممدوح محمد، 22 عاما، محمد حسن حسين، 36 عاما، يقيمان بمحافظة أسيوط، مصىفي أحمد عبد اللطيف، 30 عاما، مصطفى حمدي عبده، 24 عاما، يقيمان بالإسكندرية، و3 آخرين جار التعرف عليهم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ على السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتيسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.