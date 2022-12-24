بدء القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد بالكنيسة الأسقفية

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، معلنة بدء القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد برئاسة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

احتفالات الكنيسة بميلاد المسيح

وفي البداية، قال المطران سامي فوزي، إن اليوم تحتفل الكنيسة بالسيد المسيح، الذي نور العالم في مثل هذا اليوم: «اليوم جاء المخلص، المجد لله في العالي وبدأت الصلوات».

وكانت الكاتدرائية قد تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد احتفالا بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي.

وبدأت الوفود الرسمية في القدوم لتهنئة رئيس الأساقفة ممثلين عن الدولة والأزهر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.