كاتدرائية ميلاد المسيح تستعد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد «صور»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم بعبد الميلاد المجيد، والذي يقام من جديد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد توقف بسبب فيروس كورنا، ويترأس قداس صلوات عيد الميلاد البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

الصور الأولي لكاتدرائية ميلاد المسيح قبل الأحتفال بعيد الميلاد

ونشر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية ، مجموعة من الصور لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تظهر استعداداتها لاستقبال قداس عيد الميلاد المجيد

كاتدرائية ميلاد المسيح على أتم الاستعداد

وتظهر الصور التي نشرها المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، أن كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أتم الأستعدادات لستقبال قداس عيد الميلاد، والذي يترأسه البابا تواضرس الثاني، حيث تزينت الكاتدرائية بالورود، وتم تنظيم المقاعد الخاصة بالحضور.

الاجراءات الاحترازية

وكان القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنسية القبطية الأرثوذكسية، قد صرح لـ«الوطن»، أن البابا تواضروس الثاني، سيحضر قداس صلوات عيد الميلاد المجيد، وذلك وسط إجراءات تنظيمية واحترازية مكثفة، أعلنتها الكنيسة في وقت سابق، تحدّث عنها خلال إلقائه عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي، حيث قال: «علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل وجود الم المتحور الجديد أوميكرون».

حضور شعبي في إحتفال عيد الميلاد

وأضاف التحدث باسم الكنسية القبطية الأرثوذكسية، أن قداس صلوات عيد الميلاد بحضور شعبي، وذلك بنسبة لن تزيد عن 25% من مساحة الكنيسة، ونوه أنه لا بد من الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة، كما ستتولى النظام متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذها، وسيستقبل البابا المهنئين في قداس صلوات عيد الميلاد.

الكنيسة تعتزر عن التغطية الإعلامية

من جانبه اعتذر المركز الإعلامي عن عدم السماح بأي تغطيات صحفية أو إعلامية لأي من المناسبات الكنسية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد، وذلك تطبيق للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.