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الأقباط يستقبلون الرئيس بالزغاريد والورود وأعلام مصر في كاتدرائية ميلاد المسيح

كتب:

محمد عزالدين
08:10 م | الجمعة 06 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني

الرئيس عبدالفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني

استقبل الإخوة الأقباط الرئيس عبدالفتاح السيسي فور وصوله كاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، منذ قليل، بالزغاريد والورود وأعلام مصر، وذلك بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعيد.

حضور كبار رجال الدولة

وحضر عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين والوزراء ومندوبي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعددا من الدبلوماسين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم السادس من يناير، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

 

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