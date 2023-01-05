الرئيس السيسي يوفر سكن لائق لأهالي سوهاج.. 23 ألف وحدة سكنية

على مدار 8 سنوات، اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ العديد من المشاريع في محافظة سوهاج، وتوفير السكن اللائق من خلال 3 محاور وهم: «الإسكان الاجتماعي - تطوير العشوائيات - المدن الجديدة»، وجرى افتتاحها اليوم في محافظة سوهاج من أجل توفير السكن اللائق لجميع الفئات أحد أهم متطلبات الحياة الكريمة.

تنفيذه 23 ألف وحدة سكنية

وبلغ إجمالي ما تم وجاري تنفيذه 23 ألف وحدة سكنية بتكلفة 3.7 مليار جنيه بمحافظة سوهاج، على عدة محاور وهم:تطوير العشوائيات نحو 4.9 ألف وحدة سكنية «سكن لكل المصريين»، و16.9 ألف وحدة سكنية مشروع تطوير عواصم المحافظات، و1.3 ألف وحدة سكنية.

تطوير المناطق غير الآمنة

وتمت تطوير المناطق غير الآمنة في الدريسة والسماكين، تنفيذ وتطوير 4940 وحدة سكنية شاملة أعمال التطوير الذاتي، وجاري تنفيذ 16.9 ألف وحدة سكنية بتكلفة 2.3 مليار جنيه ضمن الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة، والإسكان الاجتماعي بمدينة أخميم الجديدة.

وبلغت نسبة التنفيذ 89%، جرى خلالها إنشاء 1272 وحدة سكنية بتكلفة 1.3 مليار جنيه مدينة أخميم الجديد، مدينة سوهاج الجديدة.

مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة، وتنفيذ 504 وحدات سكنية بتكلفة 51 مليون جنيه.