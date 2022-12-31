مصرع طفل تعرض لصعق من عمود إنارة بالشارع في منشأة القناطر

لقي طفل مصرعه بصعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة أثناء لهوه في الشارع، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد تامر صالح مفتش المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى تبارك العام بوصول محمد سامي 10 أعوام، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، ومقيم برقاش، متوفيا إثر صعق كهربائي، على الفور انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر، إلى مكان الواقعة.

وجرى التقابل مع والدة الطفل، ربة منزل 36 عاما، ومقيمة بذات العنوان، وبسؤالها قررت حال قيام نجلها باللهو أمام محل البقالة خاصتهم، صعقته الكهرباء من أحد أعمدة الإنارة، ما أدى لوفاته، وبسؤال شاهد الواقعة، سائق 36 عاما، أيد ما جاء بأقوال والدته.