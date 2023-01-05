«آمنة» التي قبل الرئيس رأسها في سوهاج: «مكنتش مصدقة نفسي من الفرحة»

قالت آمنة أحمد علي عبد الله، السيدة التسعينية التي قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رأسها بقرية أم دومة بمركز طما بسوهاج، أثناء الإفطار الذي أعدته القرية ترحيبا بالرئيس، إنها لم تتوقع أن ترى هذا التطوير يطال قريتها الصغيرة التي لم تغادرها منذ الصغر.

حياة تتغير

وأضافت آمنة أحمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»،: «مكنتش مصدقة نفسي من الفرحة وأنا بشرب مياه من الحنفية.. البنات هتبطل تروح الترعة تغسل ومش هتشغل الطرومبة المياه تاني، وبقوله شكرا ياريس لأنك غيرت الحياة في الصعيد».

وأوضحت «آمنة» أنها لم تحلم أن تقابل رئيس الجمهورية يومًا ما، فهى لم تخرج من قريتها مطلقا، وحمدت الله على ذلك «الحمد لله عشت وشوفت الرئيس وكلمته وشكرته على الخير اللي بقينا فيه الحمد لله يارب».

تفقد قرية أم دومة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرية أم دومة بمركز طما بسوهاج، إحدى قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، المنفذ في 181 قرية داخل 7 مراكز بالمحافظة.