إصابة 4 أطباء بحادث تصادم «توك توك بتروسيكل» في بني سويف

أصيب 4 أطباء امتياز، جميعهم من قرية واحدة، منذ قليل، في حادث تصادم مركبة توك توك مع دراجة نارية تروسيكل، بطريق «بني سويف ـ الفيوم الجديد»، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث تصادم توك توك بدراجة نارية في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم مركبة توك توك مع دراجة نارية تروسيكل بطريق «بني سويف ـ الفيوم الجديد»، أسفر عن إصابة 4 أطباء امتياز، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ3 إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تفاصيل إصابة 4 أطباء امتياز في حادث مروري ببني سويف

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من؛ «أشرف.ش.ع» 26 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساعد الأيسر، و«حسن.ع.س» 26 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم، و«عمرو.ب.ع» 25 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، و«أيمن.ر.م»، 26 عامًا، مصابًا بكدمة شديده بالصدر، جميعهم أطباء امتياز مقيمين قرية بهبشين بمركز ناصر.