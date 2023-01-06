أخبار الطقس خلال الأيام القادمة.. أمطار غزيرة ورياح

يبحث المواطنون عن أخبار الطقس خلال الأيام القادمة، يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل الدراسية المختلفة، ويشير بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى سيطرة ظاهرة تكون الشبورة المائية خلال الأسبوع المقبل مع سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية وتمتد إلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء.

أخبار الطقس خلال الأيام القادمة

وجاءت أخبار الطقس خلال الأيام القادمة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأحد 8 يناير طقسا باردا ليلا ونهارا مع تكون شبورة مائية وغيوم جزئية، وسقوط أمطار متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، على أن تسقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس يوم الإثنين 9 يناير

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال الإثنين 9 يناير يكون مائلا للبرودة ليلا ونهارا مع نشاط لحركة الرياح وتكون الغيوم الجزئية مع تساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ومدن القناة، فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء سقوط أمطار متوسطة وتكون الغيوم مع طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر بارد ليلا.

حالة الطقس خلال الأسبوع

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الثلاثاء 10 يناير، تشير التوقعات إلى انعدام فرص سقوط الأمطار حيث تشهد الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى القاهرة تكون الشبورة المائية التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية مع نشاط لحركة الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

ويشهد طقس يومي الأربعاء 11 يناير والخميس 12 يناير نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متفاوتة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

فيما حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الأيام القادمة، حيث ناشدت باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وأثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.