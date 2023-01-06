الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدن القناة غدا.. شبورة وغيوم والحرارة 11 ليلا

كشف بيان العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس بمحافظات القناة غداً السبت، لتتكون شبورة مائية صباحاً وانخفاض الحرارة ليلاً في مختلف مدن القناة.

شبورة مائية صباحاً على الطرق

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد لطقس الغد السبت 7 يناير، بأن تتكون الشبورة المائية صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد خلال الصباح الباكر، وأن يسود طقس لطيفاً نهاراً بارداً ليلاً وفى الصباح، مع انتشار الغيوم بشكل جزئي واعتدال نشاط الرياح حيث تسجل 14 كم/ساعة

حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة

وذكر البيان الصادر عن الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون غداً بين خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح غربية، وكذلك البحر الأحمر يكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر وربع إلى مترين إلا ربع واتجاه الرياح شمالية غربية.

انخفاض درجات الحرارة ليلاً

وكشف بيان الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة على مدن القناة غداً، حيث تسجل السويس 20 العظمى والصغرى 11، والإسماعيلية 20 العظمة والصغرى 12، وبورسعيد العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.