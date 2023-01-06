بملابس بابا نويل.. سليمان عيد يوزع هدايا على متسابقي برنامج «كابيتانو مصر»

عرضت اليوم الجمعة، سادس حلقات برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

سليمان عيد يوزع الهدايا

فاجأ الفنان سليمان عيد، نجوم البرنامج بالحضور في معسكر التدريب، معبرا عن سعادته بالبرنامج، قائلا: «فكرته حلوة جدا، وأحلم بنجوم تجري رعايتهم بشكل جيد جدا، ومتفائل بالمشروع ده».

وارتدى سليمان عيد، ملابس بابا نويل، وقام بتوزيع الهدايا على المتسابقين.

وفى بداية الحلقة ظهر سليمان عيد، وتحدث عن عدة نصائح للمتسابقين ليكونوا مثل النجم المصري محمد صلاح.

وقال سليمان عيد: «لازم تحافظوا على نفسكم، وعلى تركيزكم، ويبقى فيه برنامج تمشوا عليه علشان تكونوا زي محمد صلاح».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب كابيتانو مصر التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.