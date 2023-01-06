بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على «صحراوي المنيا»

أصيب 14 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مصنع بمركز ملوي في المنيا.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مصنع السكر، ووقوع عدداً من المصابين.

انتقل سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: محمد صابر محمد، 26 عامًا، شعبان عبد المجيد علي، 34 عامًا، فتحي محمد خلف، 36 عامًا، محمد جمال طلعت، 30 عامًا، حازم رمضان حسن، 17 عامًا، إبراهيم رجب عبد الغفار، 34 عامًا، مصطفى خلف حسين، 21 عامًا، أحمد محمد عبد العزيز، 28 عامًا، علي عبد المجيد علي، 30 عامًا، كيرلس بشارة، 24 عامًا.

وأصيب أيضا: محمد خلف حسين، 24 عامًا، كريم ربيع محمد، 17 عامًا، مصطفى حسان عبد المجيد، 23 عامًا، مصطفى رمضان حسين، 20 عامًا، وتبين إصابتهم جميعا بكدمات وسحجات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.