طقس مصر: 30 مدينة في قائمة الأكثر برودة و10 الأكثر دفئا اليوم السبت

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، والذي يتضمن توقعات الخبراء لدرجات الحرارة العظمى والصغري اليوم السبت، بأن 30 مدينة ومحافظة هي الأكثر برودة على مستوى محافظات ومدن الجمهورية و10 هي الأكثر دفئاً.

درجات الحرارة فى المحافظات والمدن الكثر برودة تتراوح بين 4 إلى 12

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغري اليوم ، تكون المحافظات والمدن الأكثر برودة اليوم السبت ،نخل وسيوة 6 درجات مئوية ، سانت كاترين 4 درجات ،السلوم وأسيوط والأقصر 8 درجات ، بنى سويف سوهاج وقناوالمنيا 9 درجات ،وأبو سمبل والوادى الجديد والفيوم وطنطا وشبين الكوم و6 اكتوبر10 درجات مئوية

كما تضم قائمة الأكثر برودة أسوان طابا والسويس وبور سعيد ودمياط و كفر الشيخ ودمنهور وبنها والعاصمة الإدارية 11 درجة مئوية ،الطور والقاهرة ووادى النطرون والزقازيق والمنصورة 12 درجة مئوية

10 مدن الأكثر دفئاً اليوم السبت

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى فإن المدن والمحافظات الأكثر دفئاً هى شلاتين العظمى 24 والصغري 14 درجة ،شرم الشيخ العظمى 23 والصغري 15درجة ،الغردقة العظمى 23 والصغري 14 درجة ،سفاجا العظمى 23 والصغري 15،أبو رماد العظمى 23 والصغري 13 درجة، مرسي علم 22 العظمى والصغري 15 درجة رأس حدربة العظمى 22 والصغري 13،رأس سدر 21 العظمى والصغري 13 ورأس غارب العظمى 21 والصغري 14 وحلايب 21 العظمى والصغري 14