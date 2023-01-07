مدينة أوروبية على أرض مصرية.. سكان سانت كاترين: الثلج يجذب الأنظار

أمطار وثلوج تغطي الجبال، مظهر براق ولامع، ظهرت به مدينة الجمال سانت كاترين، وكأنها مدينة في إحدى الدول الأوروبية، لكن هذا الجمال خبئ في باطنه صقيع قاتل، مصاحبة لقشعريرة الجسد، مما دفع المواطنين للاحتماء في منازلهم، على الرغم من ذلك إلا أنهم تغمرهم سعادة بالغة بسقوط الأمطار الذين يعتبرونها خيرا لهم.

سانت كاترين تحلت بأجواء أوروبية

وتعليقا على ذلك، روى بعض سكان مدينة سانت كاترين، كواليسهم وسط موجة الصقيع التي سيطرت على المدينة خلال حديثهم مع «الوطن»، ومن بينهم محمد موسى، إن سكان المدينة تعودوا على هذا الجو، مما يشعرهم بأنهم على أرض مدينة أوروبية، «على الرغم من إن درجة الحرارة نزلت حوالي 10 درجات تحت الصفر، إلا أن الأهالي يشعرون بالسعادة وخاصة نزول الثلج يضفي جو أوربي»

وتابعت السيدة أماليا، صاحبة أحد البازارات المتواجدة بمدينة سانت كاترين، أن المدينة شديدة البرودة، لكنها تتخذ أساليبها في التدفئة لمباشرة عملها، قائلة «لو هنقعد في البيت عشان الجو دا محدش هيشتغل، لكن الوقت دا أنسب توقيت للشغل، خاصة إن كاترين فيها سياح كتير وهما عندهم الجو دا طبيعي»، مشيرة إلى أن سكان مدينة سانت كاترين يفرحون بنزول المطر والثلوج عليهم «دا نعمة من الله».

محمد عادل: صديقي بيجي مخصوص عشان يقضي كام يوم هنا

وبنبرة سعيدة، تحدث محمد عادل، أنه واصدقائه ينتظرون قدوم الشتاء لمشاهدة مدينتهم بهذا الجمال، «جمال المدينة بيغطي على أي عيوب وطالما الناس بتشتغل وبتدفي نفسها خلاص نستمتع بالجمال الأوروبي اللي بيلفت نظر المصريين قبل السياح»، موضحا أن على علاقة وطيدة بأحد السياح الزائرين لمصر، يأتي عدة أيام خصوصا من كل عام، لقضائهم على جبل موسى، ويوثق روعة المكان بكاميراته.