طقس السويس.. شبورة مائية وغائم جزئيا والحرارة ليلا 11 درجة مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد طقس محافظة السويس اليوم السبت، متوقعة أن تتكون شبورة مائية صباحاً مع انخفاض درجة الحرارة ليلا لتصل إلى 11 درجة مئوية.

وذكر بيان صادر عن هيئة الأرصاد أن طقس السويس لطيف وغائم جزئياً نهاراً بارد في الصباح الباكر وخلال الليل وتتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى محافظة خلال الصباح الباكر.

سيولة مرورية وانتظام في التنقل ورفع درجة الاستعداد

تشهد محافظة السويس استمرار لرفع درجة الاستعداد لمجابهة الآثار التي قد تنجم عن أي تقلبات جوية، وفقا لتشديدات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، باستمرار تطهير مخرات السويس وبلاعات صرف الأمطار فى الشوارع المختلفة، والتأكيد على كفاءة خطوط وبيارات ومحطات الصرف الصحى، والجهازية التامة لمعدات شفط المياه والانتشار والتمركز في أحياء السويس بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمدن القناة.

فيما تتواجد بالشوارع المختلفة سيولة مرورية، ما يعكس انتظاما في التنقل والسير داخل المحافظة.

قراءات الطقس فى محافظة السويس السبت

سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد أن قراءات طقس السويس اليوم السبت 7 يناير، فجاءت درجة الحرارة العظمى 20 والصغري 10 درجات مئوية ،نسبة الرطوبة 62% ، نسبة سقوط الأمطار 3% ، سرعة الرياح 5كم/ساعة.