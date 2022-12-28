«الأرصاد» تحذر المواطنين من الشبورة المائية.. ونصائح للتعامل معها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، من برودة الطقس اليوم الأربعاء على جميع الأنحاء خاصة في ساعات الليل، مشيرة إلى تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية حتى الأحد المقبل، ما يتطلب الحذر من قائدي السيارات على مختلف الطرق.

المناطق الأكثر تعرضا لتكون الشبورة المائية

وبحسب الأرصاد الجوية، تعد المناطق الأكثر تعرضا لتكون الشبورة المائية ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل؛ مدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية وبعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نصائح القيادة في وجود الشبورة المائية

وتقدم الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات لقائدي السيارات خلال الشبورة المائية، ومنها:

- تهدئة السرعة قبل الوصول إلى مناطق وجود الشبورة.

- استخدام المساحات الخاصة بالزجاج بشكل مستمر.

- الانتظار حتى انقشاع الشبورة واتضاح الرؤية.

- الحرص على استخدام أنوار الانتظار خلال الشبورة ليراها قائدي السيارات الأخرى.

- عدم الوقوف بالطريق الموجود عليه الشبورة المائية.

- يفضل استخدام كشافات الأنوار الخاصة بالشبورة وفي حالة عدم وجودها تجري إضاءة جميع أنوار السيارة وعدم استخدام النور العالي.

- فتح زجاج السيارة حتى لا يتكون بخار الماء على الزجاج الداخلي واستخدام آلة التنيه وعدم تخطي السيارات والحفاظ على المسافات الآمنة.