أسعار البيض والدواجن ولحم الأرانب والسمان اليوم السبت في السويس

سعر كرتونة البيض يبحث عنه الملايين من الأسر فى المحافظات ، نظراً لتواجده بمختلف أنواعه الأبيض والأحمر والبلدى، فى المنازل وعلى الموائد المصرية وصالح فى جميع الوجبات.

وكذلك أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والساسو ولحم الأرانب ، تبحث عنها ملايين الأسر فى مختلف محافظات الجمهورية منها محافظة السويس ، وتنشر «الوطن» سعر كرتونة البيص وأسعار الفراخ والسمان والأرانب لمتابعيها

الغرفة التجارية بمحافظة السويس تضع أسعارا استرشادية

محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية فى محافظة السويس ،قال لـ«الوطن»، إن الشعب المختلفة بالغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين تضع أسعارا استرشادية لجميع السلع بأسواق المحافظة وفقاً لما يتم تداوله بسوق الأنصاري الرئيسي فى المحافظة.

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض في الأسواق المحلية بالسويس.

البلدى الصاحى من 64 إلي 66 جنيها ،الأبيض الصاحى من 56 إلي 58 جنيها ،البلدى الفريش من 80 إلي 82 ، الأبيض الفريش من 70 إلى 75 جنيها.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدى للمستهلك من 85 إلى 94 جنيها، والبيض الأحمر من 85 إلى 88 جنيها والبيض الأبيض اليوم للمستهلك 85 جنيها.

سعر البيض بأنواعه في البورصة الأبيض 77 جنيهاً

وبحسب إعلان بورصة البيض الرئيسية جاء سعر كرتونة البيض الأحمر 80 جنيها والبيض الأبيض الكرتونة 77 جنيها وتراوح سعر كرتونة البيض البلدي من 85 إلى 86 جنيها.

وجاء سعر لحم الفراخ الساسو من 61 إلى 62 جنيها للكيلو ولحم الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 56 إلى 57 جنيها للكيلو ولحم الفراخ البلدي من 62 إلى 63 جنيها للكيلو ولحم الأمهات الأبيض من 47 إلى 48 جنيها للكيلو.

لحم السمان 11 جنيهاً والأرانب 60 جنيهاً

وسجل سعر كتكوت السمان الهجين البياض عمر 14 يوما، 5,5 جنيها و الكتكوت السمان الأسمر البري عمر يوم 2,25 جنيها وكتكوت السمان الأبيض الهجين عمريوم 2,75 جنيها وكتكوت

وجاء لحم السمان 11 جنيها للكيلو، وسعر جوز الزغاليل الحمام 70 جنيها ،لحم الأرانب 60 جنيها للكيلو.