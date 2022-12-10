4 أحداث اقتصادية عالمية خلال 24 ساعة.. بينها تراجع أسهم بورصة نيويورك

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، 4 أحداث خلال الساعات الـ24 الماضية، كان من أهمها تراجع سوق الأسهم، بعد إغلاق جلسة التداول في البورصة الأمريكية، فيما جمد «الاتحاد الأوروبي»، 18.9 مليار يورو من أصول أثرياء روس.

تراجعت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، بعد إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 29.13 نقطة «0.73%» ليحقق 3934.38 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

تراجع «داو جونز الصناعي» بـ 0.90%

وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 305.02 نقاط «0.90%» ليحقق عند إغلاق التداول 33476.46 نقطة، كما شهد «ناسداك المجمع»، انخفاضا بـ 77.38 نقطة« 0.70%» ليسجل 11004.62 نقاط.

انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 0.1%

وفي قطاع النفط، تراجعت الأسعارعند تسوية تعاملات، أمس الجمعة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 0.1%، لتسجل 76.10 دولار للبرميل.

كما شهدت العقود الآجلة للخام الأمريكي، انخفاضا بنسبة 0.62% ليحقق 71.02 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وتراجع خام برنت و العقود الآجلة للخام الأمريكي خلال أسبوع، بأكثر من 10% مسجلين أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية أغسطس الماضي.

من جانبها، رفضت مجموعة «إيكيا»، الامتثال لمطالب عمال مصنعيها «أكثر من 500 موظف»، في منطقتي «لينينجراد» و«كيروف» الروسيتين، المطالبين بالمكافأة السنوية، وتعويضات عند الفصل.

وفي سياق متصل، جمدت دول«الاتحاد الأوروبي» على رأسها بلجيكا ولوكسمبورج، 18.9 مليار يورو من أصول أثرياء روس وكيانات فرضت عليها عقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية.

مالطا تجمد 146.558 يورو فقط من أصول روسيا

وأشار «الاتحاد الاوروبي» في إحصائيات، إلى أن بلجيكا جمدت 3.5 مليارات يورو من الأصول الروسية ولوكسمبورج بـ 2.5 مليار وإيطاليا بـ 2.3 مليار وألمانيا بـ 2.2 مليار، فيما إيرلندا والنمسا وفرنسا وإسبانيا كل منها على حدة أكثر من مليار يورو، ومالطا 146.558 يورو فقط، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.