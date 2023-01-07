أوكرانيا تطلق 11 قذيفة على قرية «جولموفسكي» بـ«دونيتسك»

أطلقت القوات الأوكرانية، 11 قذيفة من عيار 155 ملم، على قرية «جولموفسكي» بجمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها «موسكو» في 2022، إلى أراضي «روسيا الاتحادية» مرتين في 10 دقائق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، حزمة مساعدات عسكرية بأكثر من 3.75 مليار دولار لـ«كييف» ودول متضررة من الأزمة الأوكرانية، فيما شملت المساعدات مدرعات «برادلي» القتالية وأنظمة مدفعية وناقلات جند مدرعة وصواريخ «أرض-جو» وذخيرة.

«البنتاجون»: تسليم «برادلي» إلى «كييف» سيستغرق بضعة أشهر

وأشار وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، إلى السماح بسحب الأسلحة والمعدات الأمريكية لأوكرانيا، فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن تسليم «برادلي» إلى أوكرانيا سيستغرق بضعة أشهر.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قرار «واشنطن»، تسليم بلاده مدرعات «برادلي» القتالية، أظهر أن زيارته لـ«واشنطن» في ديسمبر الماضي، أسفرت عن نتائج ملموسة، مضيفا إن القرار هو ما تحتاجه «كييف» بالضبط، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الدفاع الأوكرانية: الجنود يشاركون في الصراع بدلا من «الناتو»

ويشارك الجنود الأوكران في الصراع ضد روسيا بدلا من حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما صرح به وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع قناة «1+1» التلفزيونية، وأضاف الوزير، أن جنود بلاده ينفذون مهمة التكتل العسكري.

وأشار ريزنيكوف، إلى أن بلاده تعيش على حساب الموارد الغربية فقط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أشارت سجلات الإنترنت و5 من خبراء الأمن السيبراني، إلى تعرض 3 مختبرات للأبحاث النووية في الولايات المتحدة بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين إلى استهداف من جانب فريق قرصنة روسي يعرف باسم «كولد ريفر»، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبها، قالت «واشنطن»، إن أحد اتجاهات عمل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لدى روسيا، لين تريسي، سيكون حل مشكلة التأشيرات بين البلدين، وأضاف المتحدث باسم وزارة «الخارجية» الأمريكية، نيد برايس، إن الدبلوماسية ستعمل على حل مسألة زيادة عدد موظفي السفارة في «موسكو».

وفي 21 ديسمبر من العام الماضي 2022، وافق «الكونجرس» الأمريكي، على تعيين لين تريسي كسفيرة لـ«واشنطن» لدى «موسكو».