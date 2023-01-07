1.5 مليون جنيه إيرادات فيلم «نبيل الجميل».. و900 جنيه لـ «هاشتاج جوزني»

حقق فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بطولة الفنان محمد هنيدي، إيرادات بلغت نحو مليون و500 ألف و547 جنيها، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، ليتصدر قائمة الإيرادات منذ طرحه بدور العرض السينمائي، مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وفقًا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم أبرزهم محمد سلام، نور اللبنانية، أحمد فؤاد سليم، ياسر الطوبجي، مادلين طبر، محمد الصاوي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

قصة فيلم نبيل الجميل

وتدور أحداث فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، حول فكرة الهوس بالتجميل وتغيير الشكل الخارجي، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد محمد هنيدي شخصية دكتور نبيل، والذي يعمل في عيادة تجميل، وشقيقته رحمة أحمد وزوجها محمد سلام، تقابلهم عدد من المشاكل.

930 جنيها إيرادات فيلم هاشتاج جوزني

وحقق فيلم هاشتاج جوزني بطولة مايان السيد وأمير المصري، إيرادات 930 جنيها، ويشاركهما البطولة صابرين، إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، ودينا، تأليف محمد سمير مبروك، إخراج عصام نصار.