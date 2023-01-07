تراجع أسعار النفط العالمية 8% بسبب مخاوف الركود

قلصت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مكاسبها السابقة لتغلق عند 73.8 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، مسجلة انخفاضًا بنسبة 8% على مدار الأسبوع، حيث طغت مخاوف الركود على المخاوف من انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة.

كما واصلت الإصابات المتزايدة بفيروس كوفيد في الصين إضعاف توقعات الطلب على أكبر مستورد، على الرغم من إعادة فتح جهود السلطات.

أرامكو السعودية خفضت أسعار النفط الخام إلى آسيا وأوروبا

إضافة إلى ذلك، تتوقع الهند، المستهلك الرئيسي، أن يتباطئ نموها الاقتصادي في السنة المالية الحالية مع خروج الطلب المكبوت من مستويات التعافي من الوباء.

وواصل المستثمرون تقييم الأخبار التي تفيد بأن أرامكو السعودية خفضت أسعار النفط الخام إلى آسيا وأوروبا، في إشارة محتملة إلى تباطؤ الطلب.

مخاوف العرض من انخفاض أسعار النفط

من ناحية أخرى، خففت مخاوف العرض من انخفاض أسعار النفط في نهاية الأسبوع، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير الأمريكية، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بمقدار 1.427 مليون برميل الأسبوع الماضي، كما ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الخام والمنتجات المكررة بمقدار 1.33 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما يشكل تحديا لعلامات انخفاض الطلب الأجنبي.

تاريخياً، وصل النفط الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.27 دولار للبرميل في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع أن يتم تداول النفط الخام عند 83.77 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع (يناير - مارس)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يتم التداول عند 94.09 في غضون 12 شهرًا.