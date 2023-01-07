حبس تشكيل عصابي تخصص في تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس تشكيل عصابي تخصص بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث عُثر رجال الشرطة بحوزتهم على عملات محلية وأجنبية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

تفاصيل الواقعة

وفيما يتعلق بكواليس وتفاصيل تلك الواقعة، فقد كانت بدايتها عندما وردت معلومات إلى رجال الشرطة تفيد قيام شخصين وسيدة، لأحدهما معلومات جنائية ويحملون جنسية إحدى الدول، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

كما قام رجال الشرطة بضبطهم أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين، وعُثر بحوزتهم على عملات محلية وأجنبية و3 هاتف محمولة، كما اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم غير المشروع وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين أنها تحوي محادثات بينهم تفيد قيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أما عن العقوبة، أوضح المحامي أشرف ناجي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الإتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.