تفاصيل حبس المتهم بقتل عامل بالوايلي .. محامٍ يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بقتل عامل بالوايلي أثناء مشاجرة بواسطة سلاح أبيض 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ لقسم شرطة الوايلى من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثراً بإصابته، وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض أدت إلى الوفاة.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وتبين أنه بائع يحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة المتهم

قال حسن شومان، المحامي بالنقض، إن المادة 240 من قانون العقوبات حددت عقوبة الإصابة والجرح العمد، إذ نصت «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «شومان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات.

وعن عقوبة القتل العمد، أوضح «شومان»، إن نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات توضح التالي «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».