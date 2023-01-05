حبس المتهم بقتل شقيقته في الهرم 4 أيام على ذمة التحقيق

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة مقتل فتاة بطعنة نافذة بالقلب على يد شقيقها، اعتراضًا على رغبتها بالعمل خادمة في المنازل، إذ أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، التي شهدتها منطقة الهرم، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة من أحد المستشفيات بوصول «غادة ع» 18 سنة دون عمل، كريمة حارس عقار ومقيمة دائرة القسم، جثة هامدة على إثر طعنة نافذة بالقلب أدت إلى وفاتها في الحال.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفية مصابة بطعنة نافذة بالقلب، وبمناقشة والدها المدعو «ع ، ع» 45 سنة حارس عقار بذات العنوان، أفاد أن ابنته سقطت من أعلى ترابيزة زجاجية أودت بحياتها، وبعد مناقشته وتضيق الخناق عليه، اعترف بقيام نجله «كريم ، ع» 20 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان، بطعن المجني عليها لرفضه ذهابها إلى إحدى السيدات بالشارع لتعمل خادمة، وتعدى عليها بالسب والشتم ومع استمرار رفضها، أسدل سكينا من المطبخ وطعنها، وألقى القبض على المتهم.

واعترف المتهم بجريمته، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة بأن وضعه سكين أسفل الغسالة، وجرى التحفظ على السلاح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.