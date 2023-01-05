تجديد حبس المتهم باصابة طالب في العمرانية 15 يوما.. ومحام يوضح العقوبة

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب الجيزة، حبس المتهم بإصابة طالب في الصف الثاني الثانوي بجرح نافذ في البطن بالعمرانية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحفظت على السلاح المستخدم في الواقعة، وطالبت بسرعة إجراء التحريات.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الإدارة العامة للمباحث، بلاغا من مستشفى أم المصريين، يفيد بوصول «عمار. ي» 15 عاما، طالب في الثانوي ومصاب بجرح طعني نافذ بالبطن.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب، تبيّن أنّه أثناء جلوسه على مقهى بشارع الفخراني كان يمزح بالحديث مع أحد الصبية، فتدخل أحد الأشخاص ونهره فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت بالتعدي على المصاب بمطواة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتحرر المحضر بها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وعقّب المحامي أيمن محفوظ على جريمة الإصابة العمد، قائلا إنّ كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين.

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.