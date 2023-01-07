خلال أيام.. سلفة لأصحاب المعاشات 3 أضعاف من مكاتب البريد

أيام قليلة، ويستطيع أصحاب المعاشات الحصول على خدمة جديدة من الهيئة القومية للبريد، تتيح حصول المستفيدين على دفعة مقدمة من المعاش تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة المعاش.

تغطية حالات الطوارئ غير المتوقعة

وبحسب مصدر مسؤول بالبريد المصرى، فإن هذه الخدمة ستكون متاحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث إنها تُمكن أصحاب المعاشات في جميع المدن والقرى والنجوع، من الحصول على سلف نقدية تمكنهم من تغطية حالات الطوارئ غير المتوقعة، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، وسداد هذه السلفة على أقساط لمدد تصل إلى 12 شهرًا من خلال أكثر من 4300 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بكل سهولةٍ ويسرٍ.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السلفة ستكون عبارة عن ثلاث أمثال قيمة المعاش بمعنى أن المواطن الذي يحصل على معاش 1000 جنيه يستطيع أن يحصل على سلفة قيمتها 3000 جنيه، تسدد على 12 شهر، وتخصم من قيمة المعاش بمصاريف إدرية بسيطة للغاية.

توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي

وأشار المصدر إلى أن هذه الخدمة تمت بين البريد وشركة «خزنة»، لتقديم جزء من قيمة المعاش بطريقة سهلة توافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، حيث يتوافق هذا المشروع مع استراتيجية البريد لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التحول الرقمي والشمول المالي والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، الذة تسعى إليه الدولة.

3 مليارات و825 مليون جنيه صافي أرباح

ووفقا للمصدر فإن الهيئة حققت 3 مليارات و 825 مليون جنيه صافي أرباح بمعدل نمو لصافي الربح، وصل إلى 20% بإجمالي إيرادات للخدمات يصل إلى 4 مليارات جنيه بمعدل نمو 20%، وبلغت إيداعات صندوق التوفير 278 مليار 400 مليون جنيه.

تنفيذ خطة التطوير

واستطاعت هيئة البريد أن تحقق نسبة كبيرة من خطة التطوير التى وضعتها، حيث شهدت انتشار المكاتب، والسيارات البريدية المتنقلة والأكشاك البريدية، وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي وميكنة جميع الإجراءات وتزويد جميع المنافذ بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية.