تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية «أحداث عنف البساتين» لـ12 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف البساتين»، لـ12 يناير الجاري.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

الانضمام إلى جماعة إرهابية

وبعد تحقيقات موسعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف البساتين»، وجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

حرق سيارات الشرطة

وأضافت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم في القضية، أنه اشترك مع آخرين سبق الحكم عليهم في عمل تظاهر دون تصريح من الجهات المختصة، فضلًا عن التعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، وذلك كله كان من شأنه تكدير السلم العام وترويع المواطنين، كما حرقوا عدد من سيارات الشرطة.