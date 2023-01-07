سياسة ملكية الدولة وإحسان عبدالقدوس وموسى صبري بعدد مجلة «روز اليوسف»

صدَر اليوم العدد الجديد من مجلة «روز اليوسف» والتي تصدر عن مؤسسة روز اليوسف الصحفية السبت من كل أسبوع، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي كتب مقالًا بعنوان «وثيقة سياسة ملكية الدولة».

مجلة روز اليوسف

وحمل غلاف العدد الجديد من مجلة روز اليوسف العناوين الآتية:

- وثيقة سياسة ملكية الدولة بداية الانطلاق نحو دستور اقتصادي.

- رسائل الرئيس من الصعيد: رغم الصعاب سنمضي لعبو الأزمة وصناعة المستقبل.

إحسان عبدالقدوس وموسى صبري

كما احتفت المجلة في عددها الجديد بالكاتب الصحفي إحسان عبدالقدوس.

وكتب الزميل أحمد عبدالعظيم مدير تحرير مجلة روز اليوسف تقريرًا عن الكاتب الصحفي موسى صبري جاء فيه:

- موسى صبري.. بارون الصحافة المشاكس.

- كان للسادات الفضل في عودة موسى صبري لتولي رئاسة تحرير الأخبار.

- مذكرات موسى صبري.. 50 عامًا في قطار الصحافة.