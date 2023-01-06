المحبة والإخاء والتسامح.. رسالة قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها

تزينت كنائس القليوبية واستقبلت المئات من المصلين لأداء قداس عيد الميلاد المجيد في كافة الكنائس، وتوجهت وفود المهنئين إلى الكنائس لتقدم التهاني للأخوة الأقباط، بينما استقبل المسيحيين العيد بالصلاة وصور السيلفي مع أيقونات المسيح والعذراء في مدخل كنيسة العذراء ببنها التي تعبر عن ميلاد المسيح.

رسالة قداس عيد الميلاد ببنها

وتناولت عظة عيد الميلاد التي ألقاها المطران مسكيموس مطران بنها وقويسنا في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الإخوة بين كل أطيافه.

أوضح «المطران» أن السماحة هي الطريق لتنمية الوطن وتحقيق الازدهار والتقدم الكمال، حيث أن مصر الوطن الذي نحبه وقلوبنا فيه ومصر وطن يعيش فينا ورسالة الميلاد الحب والمحبة بالعمل وليس الكلام والمجتهد.

وترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الجمعة وفداً لمشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء بمدينة بنها، يُرافقه كلاً من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعميد طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية بالقليوبية، والشيخ أحمد حسن رزق موجه عام العلوم الشرعي، والشيخ ياسر عواد مدير معاهد بنها النموذجي، و مصطفي حسانين نائب رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

كان في إستقبال محافظ القليوبية والوفد المُرافق له نيافة المطران مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، الذي أعرب عن للمحافظ والوفد المرافق له ولجميع قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان، الذين حرصوا على حضور القداس مشاركةً لأخوتهم فرحتهم بالعيد المجيد.

محافظ القليوبية يقدم التهاني بعيد الميلاد المجيد

فيما قَدَّم محافظ القليوبية التهنئة لنيافة المطران مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها، وللإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن هذا العيد هو مناسبة سعيدة لمصر كلها فالشعب المصري كيان ونسيج واحد مسلمين ومسيحيين، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه وإستقراره، مشيراً إلى أن مِصْرَ بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم، وسوف تبقى منبعاً للسلام والمحبة، مُشيراً بأن الدولة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى التنوع وحقوق الإنسان وممارسة حقيقية للمواطنة بعيداً عن الشعارات، تحت قيادة سياسية واعية.

جميعاً يداً واحدةً من أجل نشر القيم السمحة والغفران والتسامح

أشار «الهجان» إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لنكون جميعاً يداً واحدةً من أجل نشر القيم السمحة والغفران والتسامح، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام، داعياً المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مِصْرَ جميعاً مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.