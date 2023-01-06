«هيئة الأرصاد»: حالة الطقس غدا.. أمطار وشبورة وطقس بارد ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد، إذ يسود طقس بارد في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها، أن طقس الغد لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد، وتوقعت الأرصاد هطول أمطارا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري غدا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

ووفقا لهيئة الأرصاد من التوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا، ما يلي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الأحد

وجاءت درجات الحرارة الأحد الموافق 8 -1 2023 على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.