كيف يتحدد آخر موعد لطرح شهادة الـ25%؟.. هذه أرجح التوقعات

يتساءل كثير من المواطنين عن آخر موعد لطرح شهادة الـ25% ذات العائد المرتفع من بنكي «الأهلي» و«مصر» الحكوميين، خاصة بعدما ترددت أنباء عن قرب انتهاء طرح الشهادة.

حصيلة تقارب 60 مليار جنيه

ونجح بنكا «الأهلي» و«مصر» الحكوميان في جمع ما يقرب من 60 مليار جنيه عبر بيع شهادة الـ25% منذ الأربعاء الماضي، ووسط إقبال كبير على الشراء، لدرجة دفعت البنكين لمواصلة نشاطهما في عشرات البنوك خلال عطلة الجمعة والأحد.

3 أسابيع حد أقصى

وفي وقت سابق، رجّح محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، الانتهاء من طرح الشهادة الجديدة خلال أسبوع إلى 3 أسابيع على الأكثر، حيث طرح مصرفه الشهادة باسم «طلعت حرب» مع البنك الأهلي المصري.

سيناريو الشهر

لكن ماجد فهمي الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية السابق، قال لـ«الوطن»، إن المدة المتوقعة هي شهر على الأكثر، مطالبا الراغبين في الحصول على عائد جيد بسرعة التقدم وشراء هذه الشهادة من فروع البنكين الحكوميين «مصر» و«الأهلي».

آلية تحديد مدة الطرح

في العادة، تستهدف بنوك الطرح جمع حصيلة محددة سلفاً من السيولة النقدية عبر طرح الشهادة، وما إن تحقق هذه الحصيلة غير المعلنة، تقوم بإقفال باب تقديم طلبات الشراء، كما حدث في شهادة الـ18% العام الماضي.

شهادتان للبيع

يذكر أن بنكي الأهلي المصري ومصر طرحا الشهادة مع أخرى ذات عائد 22.5% لمدة عام، بفروعهما بالمحافظات، وذلك للقُصر والبالغين، المصريين والأجانب، لتصبح بذلك شهادة الـ25% هي الأكبر في القطاع المصرفي ككل، في حين لم تصدر بنوك القطاع الخاص شهادة مماثلة.