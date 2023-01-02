أغنية سنجل لـ عمرو دياب تحقق 555 ألف مرة استماع خلال يومين على «أنغامي»

نجحت أغنية سنجل للهضبة عمرو دياب في تصدر محركات البحث على الإنترنت، خلال الساعات الأخيرة بعد طرحها حصريا على إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في الأغاني، وتعد «سنجل» الأغنية الثانية التي يطرحها الهضبة خلال فترة قصيرة لم تتجاوز أيام بعد أغنية «ما تيجي نفك» التي تصدرت «تريند» منصات التواصل الاجتماعي.

وحققت أغنية سنجل لـ عمرو دياب استماعات مرتفعة على تطبيق «أنغامي» وصلت لـ 555 ألف مرة استماع خلال يومين فقط، بينما حققت أغنية «ما تيجي نفك» عدد مرات استماع تصل لـ 838 ألف مرة منذ طرحها.

وكان عمرو دياب تصدر قائمة الفنانين الأعلى استماعا على تطبيق أنغامي في عام 2022.

أعمال جمعت عمرو دياب وبهاء الدين محمد

أغنية سنجل للهضبة عمرو دياب من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات بهاء الدين محمد الذي يجمعهما معا نجاح كبير، وقدم معه مجموعة من الأعمال الشهيرة منها «وهي عاملة إيه دلوقت»، «أديني رجعتلك»، «قالي الوداع»، «يدق الباب»، ومرت بينهما فترة من التوتر قبل أن يعودا للعمل معا مرة أخرى في عدد من الأغاني الجديدة

كلمات أغنية سنجل لـ عمرو دياب

بعلن في النبأ العاجل ان انا دلوقتي بقيت سنجل

سنجل هاي هاي يا سناجل قلتلكوا انا هاجي وجيت

سابقني وحصلتكوا احساس تاني يا بختكوا

مش كنتوا تقولوا ده يادوب من يوم بس حسدتكوا

وموبايلي مرنش رن ارتحت خلاص من الزن

وهخلص انا علي قلبي لو قال مشتاق او حن

من يوم بس حسدتكوا ارتحت خلاص من الزن

وهخلص انا علي قلبي لو قال مشتاق او حن

دنيتي فجاءة بتحلو حريه وماليه الجو

وبقول في خيالي لناس باركولي وعقبال عندكوا

لو كنت اعرف من الاول ان حياتي هتتحول

فجاءة من النار للجنه ماكنش التفكير هيطول

برجع تاني لنفسي بعمل كل اللي ف نفسي

ولا حد اعمله حساب ولا هحبه اكتر من نفسي

وموبايلي مرنش رن ارتحت خلاص من الزن

وهخلص انا علي قلبي لو قال مشتاق أو حن

من يوم بس حسدتكوا ارتحت خلاص من الزن

وهخلص انا علي قلبي لو قال مشتاق او حن

اتاريكو مش شايلين هم والنكد اتزاح واتلم

وصدقتوا على رايكو راحه اعصابنا اهم

حاجه غريبه لاحظتها وانا برده اتعلمتها

بيقولو علطول للسنجل احسن حاجه عملتها