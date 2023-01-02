عمرو دياب يحيي حفلا في سلطنة عمان 20 يناير

أعلن الفنان عمرو دياب، تقديمه لحفل غنائي كبير في سلطنة عمان، بعد فترة غياب طويلة، يوم 20 يناير الجاري، بالعاصمة مسقط.

ونشر دياب صورة بوستر الحفل عبر منصاته المختلفة، قائلا لجمهوره إنه في انتظار حضورهم للحفل.

عمرو دياب يشدو في العاصمة العمانية مسقط

كان عمرو دياب قد طرح مؤخرا أغنية سنجل للهضبة عمرو دياب من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات بهاء الدين محمد الذي يجمعهما معا نجاح كبير، وقدم معه مجموعة من الأعمال الشهيرة منها «وهي عاملة إيه دلوقت»، «أديني رجعتلك»، «قالي الوداع»، «يدق الباب»، ومرت بينهما فترة من التوتر قبل أن يعودا للعمل معا مرة أخرى في عدد من الأغاني الجديدة.

عمرو دياب يتصدر منصة أنغامي

جدير بالذكر، أن عمرو دياب تصدر قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق أنغامي في عام 2022.

وألقى الحساب الرسمي لجائزة ورلد ميوزك أورد العالمية، الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.