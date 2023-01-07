جورج وسوف يعلن موعد جنازة نجله: تبرعوا للكنيسة بدلا من إحضار باقات ورود

نشرت الصفحة الرسمية للفنان جورج وسوف نعي نجله وديع والذي توفي مساء الجمعة متأثرًا بمضاعفات صحية لإجرائه عملية تكميم معدة.

وبحسب النعي فإن وديع والده هو الفنان جورج وسوف ووالدته شاليمار شلبي وأشقاؤه جورج جونيور وحاتم وشقيقته عيون وعماته سوسة ونورما ونوال وميادة وأخواله جهاد ومازن وتيري.

انتقل إلى رحمته تعالى متممًا واجباته الدينية

ووصف النعي الراحل وديع جورج وسوف أنه انتقل إلى رحمته تعالى متممًا واجباته الدينية.

وبحسب النعي فإن قداس الجنازة يوم الأحد 8 يناير في كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذوكس «مارنقولا الأشرفية» ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفرون حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة 5 عصرًا في كنيسة مار الياس كفرون ثم يوارى الثرى في مدافن عائلته.

العزاء اليوم السبت والأحد والاثنين والسبت المقبل

وكشف النعي عن موعد عزاء وديع جورج وسوف حيث تقبل الأسرة التعازي اليوم السبت في صالون كنيسة مار الياس كفرون من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 7 مساء ويومي الاثنين والثلاثاء في صالة كنيسة مار الياس من الثانية ظهرًا حتى السابعة مساء.

كما تقبل التعازي يوم السبت القادم 14 يناير في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذوكس من الساعة 12 ظهرًا حتى السادسة مساء.

طلب النعي الخاص بوديع إبدال باقات الورد الخاصة بالتعازي بالتبرع للكنيسة بدلًا منها.