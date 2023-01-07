أزمات الفنانين في أول أسبوع من 2023.. وفاة نجل جورج وسوف أبرزها

أسبوع فقط مر على العام الجديد لعام 2023، لكنه شهد العديد من الأزمات لكثير من الفنانين كان آخرهم الفنان جورج وسوف الذي فقد ابنه وديع بشكل مفاجئ مساء أمس الجمعة بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

ولكن قبل الفنان جورج وسوف كانت أولى الأزمات التي شهدها الأسبوع الأول من عام 2023 هو الفاجعة التي يعيشها الفنان طارق لطفي بسبب وفاة والدته، حيث أعلن في وقت سابق له عن الخبر من خلال صفحته الخاصة.

طارق لطفي يتعرض لأزمة مع بداية عام 2023

قال الفنان طارق لطفي: «انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة»، وفي مشاهد الجنازة والدفن كان الحزن يسيطر على لطفي، وبدت ملامحه واضحة بشكل كبير وحرص عدد كبير من الفنانين على دعمه.

الفنانة أمل حجازي تتعرض لحادث

وتلاه أيضًا أزمة أخرى تعرضت لها الفنانة أمل حجازي، التي كشفت من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام»، عن تعرضها لحادث كبير في قدمها حيث قالت «صار معي حادث قوي الله لطف فيني عندي أكثر من كسر برجلي ومتل ما شايفين تم وضع سياخ وبراغي من الداخل وإصابة بالضهر الحمدلله على كل شي يلي حبييت وصلو أنه الإنسان إذا كان بكامل صحته وقادر يقوم ويجلس هيدي أكبر نعمة مننساها».

واختتمت الفنانة اللبنانية: «إذا مرض الإنسان وطلبوا منه كل ماله ليتعافى ما بيتأخر ولا لحظة إنه يخسر كل ماله، مقابل صحته، فإذا كنت فقير وما بتشكي من أي أوجاع ومرض فأنت أكبر غني، الحمد والشكر لله في جميع الأحوال في السراء والضراء، ادعو لي بالشفاء، والله يشفي كل مريض».

أزمة صحية لوالد ريم البارودي

وانضمت إليهم الفنانة ريم البارودي، يوم أمس حيث أعلنت عن تعرض والدها لأزمة صحية، من خلال نشر صورة لوالدها من داخل المستشفى عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة «يارب يارب يارب قادر يا كريم يشفيك ويعفيك وتقوم بالسلامة بابا في حالة حرجة أرجو الدعاء».