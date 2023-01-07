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ضبط شخص بتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص في القاهرة

كتب:

محمد بركات
11:50 ص | السبت 07 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة القسم ، وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار)وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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