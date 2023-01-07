نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات في القاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، من سائق مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة البطارية الخاصة بميكروباص ملكه، حال توقفه أسفل العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبيها، وتبين أنهما شخصين لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة البطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب.

وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وجرى بإرشادهما ضبط كل البطاريات المستولى عليها لدى عميلهما صاحب محل خردة مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.