مسجد الجمعية المصرية في أستراليا: نحتفل بأعياد الميلاد مع مسيحي مصر

قال الشيخ علاء الزقم، إمام مسجد الجمعية المصرية في مدينة ملبورن الأسترالية، إنه يحرص على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مقدما التهنئة للمسيحيين في مصر وكل أرجاء العالم بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام.

تبادل الزيارات والتهنئة في المناسبات الدينية

وأضاف إمام مسجد الجمعية المصرية في مدينة ملبورن الأسترالية، خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «نحرص في أستراليا، وملبورن تحديدا، على تبادل الزيارات والتهنئة، واستغلال المناسبات الدينية، سواء كان رمضان أو العيدين أو عيد الميلاد المجيد، على تبادل الزيارات، وتعريف أبناء المصريين من الجيل الثاني والجيل الثالث الذين وُلدوا في أستراليا ولم يزوروا مصر بطبيعة العلاقات بين المصريين المسلمين والمسيحيين، ونضرب لهم المثل ونجعلهم يطلعون على صورة حية، في ظل بعض النماذج السيئة التي ربما تسيئ للمسلمين والمسيحيين».

المسيحيون يزوروننا في جامع «الصديق»

وتابع إمام مسجد الجمعية المصرية في مدينة ملبورن الأسترالية «نحكي لهم بعض القصص التي كانت تحدث لنا في مصر مع إخواننا الأقباط، وكيف نتبادل الزيارات والتهاني والطعام والشراب، ونستغل هذه المناسبات في تعميق أواصر الود والمحبة، ولا نسمح أبدًا لأي شخص بأن يفرق بين أبناء مصر داخلها أو خارجها، وفي كل سنة نزور الكنيسة في الأعياد، كما أن المسيحيين يزوروننا في جامع الصديق بالجمعية المصرية والشباب، ودائما ما يكونوا حاضرين في هذه الزيارات، ويرون النموذج الحي بين بابا الكنيسة وإمام الجامع، حيث نتكلم عن أمور كثيرة حتى الأشياء التي تحدث في مصر».