المنصورة الجديدة: كافتيريات لخدمة المواطنين في أعياد الميلاد «فيديو»

هنأ المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة جموع المصريين والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال: «هناك المئات من المواطنين متواجدون حاليا على كورنيش المنصورة الجديدة، والذي يمتد بطول 4200 متر».

جهاز المدينة جهّز كافيتريات لخدمة المواطنين

وأضاف نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ جهاز المدينة جهّز كافيتريات لخدمة المواطنين الموجودين، كما أن الكورنيش به أماكن جلوس وملاعب ومنتزهات للأطفال وبرجولات لخدمة المواطنين المتواجدين حاليا على الكورنيش.

المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع

وتابع نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، بأن المساحة الإجمالية لمدينة المنصورة الجديدة 7200 فدان، منها 2063 فدانا افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحتوي على 19430 وحدة بكامل المستويات، وهي إحدى مدن الجيل الرابع التي تتميز بأنها مدن مستدامة، أي أن بها جميع مستويات الإسكان، وبالتالي فإنها نقطة جذب لجميع المستويات المختلفة ابتداءً من الإسكان الاجتماعي المميز بواقع 58 عمارة وسكن مصر 196 عمارة، إضافة إلى 1149 فيلا.

تنوع الإسكان في المدينة يجذب جميع مستويات

وأكد نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، أن تنوع الإسكان في المدينة يجذب جميع المستويات، مشيرا إلى أن نسبة المناطق الخضراء فيها حوالي 25% من إجمالي المساحة الإجمالية، كما أنها مدينة خدمية، حيث تقدم للمواطنين كل الخدمات بواقع مدرستين للتعليم الأساسي ومركز صحي و8 أسواق تجارية ومركز شرطة وإطفاء ومحطة بنزين و5 مساجد وكنيستين.